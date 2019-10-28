Суд признал вину экс-премьера Дагестана и его зама в растрате 41 млн рублей

Лефортовский суд столицы признал вину бывшего премьера Дагестана Абдуcамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова в злоупотреблении полномочиями и растрате 41 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

5 февраля силовики задержали Гамидова, а также вице-премьеров правительства республики Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова. Чиновники подозреваются в хищении бюджетных средств региона.

Как установило следствие, Гамидов, Юсуфов и их помощники создали схему хищения, после этого они распределили между собой роли. Они хотели заполучить средства, которые были выделены на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале.

«Гамидов должен был использовать служебное положение для осуществления своего плана», — сказала судья.

В настоящее время наказание, которое понесут виновные, пока не известно.

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