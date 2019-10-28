Останки аль-Багдади могут быть сброшены в море
Останки главаря группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России)Абу Бакра аль-Багдади могут быть сброшены в море, сообщает CNN со ссылкой на источник.
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в свою очередь подтвердил, что с останками аль-Багдади могут поступить так же, как в свое время поступили с телом главаря группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.
Официального подтверждения данной информации пока не поступало.
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