Бутина заявила, что больше не считает США правовым государством

Освобожденная из тюрьмы США Мария Бутина высказалась о правовой системе США. Об этом сообщает RT.

Она заявила, что была «наивным человеком», а также добавила, что испытывала иллюзии, когда считала США правовым государством.

Бутина также отметила, что до последнего не ожидала, что ей будет предъявлено обвинение после прошедших обысков и дачи показаний в комитете сената по разведке.

Кроме того, все публикации в СМИ о себе она также назвала абсурдом.

«Но, как говорится, был бы человек, а статью найдем. И применимо это в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным Соединенным Штатам», — добавила Бутина.

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