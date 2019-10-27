Двойник Зеленского задал ему вопрос

Двойник президента Украины Владимира Зеленского Умид Исабаев задал вопрос украинскому лидеру в эфире программы «Центрального телевидения» на НТВ.

Он также рассказал, что узнал о сходстве с Зеленским только после его победы на президентских выборах.

Исабаев признался, что с ним часто просят сфотографироваться.

В программе его спросили, что бы он задал Зеленскому, если бы была такая возможность.

«Почему вы на меня похожи?» — сказал Исабаев.

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