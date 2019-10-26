Посольсво США в России назвало справедливой судебную систему в отношении Бутиной

Посольство США в России назвало справедливой американскую судебную систему в деле россиянки Марии Бутиной, которую освободили из тюрьмы в Соединенных Штатах. Об этом диппредставительство написало на своей страничке в Twitter.

В тивитте говорится, что Бутина совершила преступление, после чего ее арестовали. Россиянка была ознакомлена с доказательствами, признала вину и была приговорена к отбытию наказания

Также посольство отметило, что ее заявление о совершенных правонарушениях и соглашения о признании вины были обнародованы.

«Так работает справедливая и открытая судебная система», — добавили в диппредставительстве.

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