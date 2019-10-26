ГБР не может найти проступки Порошенко

Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко — Илья Новиков заявил, что политик до сих пор ни в чем не обвиняется и не подозревается. Об этом он рассказал украинским СМИ.

Как утверждает адвокат, ГБР до сих пор не может ничего предъявить Порошенко, хотя в отношение него подано минимум 13 заявлений.

Однако Новиков отметил, что, возможно, бывшему президенту в ближайшем будущем что-то предъявят, но пока обвинений не было.

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