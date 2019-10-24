В Испании эксгумировали останки диктатора Франко

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В Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые находились в монументальном комплексе «Долина павших» близ Мадрида. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Процедура по извлечению гроба началась в 10:30 по местному времени (11:30 мск).

Специалистам пришлось поднять гранитную плиту весом в 1,5 тонны, покрывающая могилу.

В ходе эксгумации всем присутствующим запретили использовать мобильные телефоны, а также власти обязали их пройти через металлоискатели.

Представителей СМИ на процедуру не пустили.

Предполагается, что перенос останков Франко обошлась испанской казне в €63 тысяч.

Их разместят на кладбище в Эль-Пардо-Мингоррубио, в склепе рядом с женой бывшего правителя Кармен Поло.

На церемонии перезахоронения будут присутствовать 22 родственника Франко.

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