Стал известен ущерб Германии от антироссийских санкций

Член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт заявил, что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России. Об этом сообщают «Известия».

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), с момента введения санкций торговля России и Германии уменьшилась почти вдвое. Так, по итогам на 2014 год она составляла около $70 млрд, а уже к окончанию 2015 года упала до $45 млрд.

Гердт также сказал, что его фракция выступила с предложением рассмотреть вопрос о возмещении ущерба малым и средним предприятиям, который столкнулись с убытками из-за санкционной политики. Кроме того, было предложено в целом пересмотреть политику ограничений в отношении Москвы.

При этом уточняется, что в Европейском парламенте (ЕП) этот вопрос не рассматривают. Однако депутат в комитете ЕП по международным делам Тьерри Мариани заявила, что к концу 2019 года эту тему планируют рассмотреть.

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