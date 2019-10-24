Республиканцы призвали информатора по делу об импичменте Трампа публично дать показания

Лидеры республиканской партии в плате представителей США Майкл Маккол, Джим Джордан и Девин Нуньес направили письмо главе комитета палаты представителей по разведке Адаму Шиффу, в котором призвали информатора по делу об импичменте президента США Дональда Трампа дать публичные показания перед конгрессом. Об этом сообщает РИА «Новости».

В письме говорится, что так называемое расследование собирает информацию, которая противоречит обвинениям сотрудника.

«Мы просим, чтобы вы устроили публичные показания сотрудника и всех лиц, на которые он полагался, формулируя жалобу, перед комитетами», — отмечается в бумаге.

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