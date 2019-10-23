Кличко напал на журналиста из-за неудобного вопроса

Киевский мэр Виталий Кличко напал на журналиста, который спросил его о нелегальной постройке в украинской столице. Об этом сообщает «Стопкор» в Facebook, показывая видео инцидента.

Уточняется, что инцидент произошел во время его встречи с представителями СМИ и жителями Соломенского района в киевской администрации.

На кадрах видно, как Кличко скручивает листы бумаги в руках, когда ему задают вопрос. В какой-то момент он тянется к телефону, пытается его заслонить рукой и вырвать.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Экс-депутат Рады напала и поцарапала украинского журналиста

— В отношении Виталия Кличко хотят возбудить уголовное дело

— Кличко решил вновь баллотироваться на пост мэра Киева