Кличко напал на журналиста из-за неудобного вопроса

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Мэр Киева Виталий Кличко, 2015 год Мэр Киева Виталий Кличко, 2015 год
Мэр Киева Виталий Кличко, 2015 год
РИА «Новости»

Киевский мэр Виталий Кличко напал на журналиста, который спросил его о нелегальной постройке в украинской столице. Об этом сообщает «Стопкор» в Facebook, показывая видео инцидента.

Уточняется, что инцидент произошел во время его встречи с представителями СМИ и жителями Соломенского района в киевской администрации.

На кадрах видно, как Кличко скручивает листы бумаги в руках, когда ему задают вопрос. В какой-то момент он тянется к телефону, пытается его заслонить рукой и вырвать.

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