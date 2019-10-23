Песков заявил о предательстве США курдов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который усомнился в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он сказал, что являвшиеся последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов Соединенные Штаты Америки предали их.

По словам Пескова, они бросили курдов, оставив их на границе и, тем самым, заставив воевать с турками.

Пресс-секретарь считает, что если курдские формирования с вооружениями не отойдут, то отступить придется сирийским пограничникам и российской военной полиции. Тогда оставшиеся курдские формирования окажутся буквально под «катком» турецкой армии.

До этого военная полиция России приступила к патрулированию в Сирии.