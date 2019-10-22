Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская приняли участие в интронизации императора Японии Нарухито. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
«Для меня большая честь принять участие в интронизации императора Нарухито», – сказал Зеленский.
Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, которого пригласили на интронизацию. При этом последнее восхождение на трон японского императора произошло 30 лет назад.
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