Данные Чехии о раскрытии сети шпионов опровергли в России

Посольство России прокомментировало заявление контрразведки Чехии о раскрытии агентурной сети. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что директор службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка в понедельник, 21 октября, заявил о раскрытии и ликвидировали ведомством агентурной сети, которая якобы была создана российскими спецслужбами. По его словам,шпионская сеть получала финансирование из России, а также российским посольством в Чехии.

Представители посольства подчеркнули, что диппредставительство не имеет никакого отношения к агентурной сети.

«Это совершенно не соответствует действительности», — заявили в посольстве.