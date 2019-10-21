Данные Чехии о раскрытии сети шпионов опровергли в России
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Посольство России прокомментировало заявление контрразведки Чехии о раскрытии агентурной сети. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что директор службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка в понедельник, 21 октября, заявил о раскрытии и ликвидировали ведомством агентурной сети, которая якобы была создана российскими спецслужбами. По его словам,шпионская сеть получала финансирование из России, а также российским посольством в Чехии.
Представители посольства подчеркнули, что диппредставительство не имеет никакого отношения к агентурной сети.
«Это совершенно не соответствует действительности», — заявили в посольстве.