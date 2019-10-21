Медведчук обвинил Зеленского в уничтожении правосудия

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал судебную реформу, которая была введена президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает NEWSONE.

По его мнению, эта реформа, в рамках которой было предложено еженедельно снимать с постов недостойных судей, приведет к уничтожению Верховного суда страны.

Политик отметил, что в результате проведения судебной перезагрузки за правосудие на Украине будут отвечать только те, кто «заслуживает» этого.

«Сегодня в состав будущего ВСУ, по узколобому видению команды, должно входить до 100 человек, это может быть и 10, и 20, и 30, а не 200, как это есть сегодня», — заявил Медведчук.

Он также добавил, что данная картина свидетельствует о «необходимости разобраться с определенными кандидатурами». Новую судебную реформу представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» назвал «правосудием Зеленского».

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