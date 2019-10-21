Япония отказала Поклонской в визе

Депутат Госдумы России от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что Япония отказала ей в выдаче визе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам депутата, аргументов относительно отказа не предоставили.

«В МИД Японии мне действительно отказали в визе. Вообще никак не аргументировали. Долго очень думали и потом отказали без пояснения причин», — сказала Поклонская.

Депутат хотела посетить Японию в ознакомительных целях.

Она также добавила, что ее документы из посольства в Москве были переправлены в японский МИД в Токио.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Генсек ООН поддержал Россию в визовом скандале с США

— Захарова рассказала о других случаях невыдачи виз российским дипломатам

— США отказали в визах 18 российским дипломатам на сессии ГА ООН