Япония отказала Поклонской в визе

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Заместитель председателя комитета Государственной Думы России по безопасности и противодействию... Заместитель председателя комитета Государственной Думы России по безопасности и противодействию...
Заместитель председателя комитета Государственной Думы России по безопасности и противодействию...
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Депутат Госдумы России от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что Япония отказала ей в выдаче визе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам депутата, аргументов относительно отказа не предоставили.

«В МИД Японии мне действительно отказали в визе. Вообще никак не аргументировали. Долго очень думали и потом отказали без пояснения причин», — сказала Поклонская.

Депутат хотела посетить Японию в ознакомительных целях.

Она также добавила, что ее документы из посольства в Москве были переправлены в японский МИД в Токио.

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