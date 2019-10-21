Япония отказала Поклонской в визе
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Депутат Госдумы России от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что Япония отказала ей в выдаче визе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам депутата, аргументов относительно отказа не предоставили.
«В МИД Японии мне действительно отказали в визе. Вообще никак не аргументировали. Долго очень думали и потом отказали без пояснения причин», — сказала Поклонская.
Депутат хотела посетить Японию в ознакомительных целях.
Она также добавила, что ее документы из посольства в Москве были переправлены в японский МИД в Токио.
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