Назначенный Зеленским киевский губернатор подал в отставку через 3 месяца

Губернатор Киевской области Михаил Бно-Айриян подал в отставку через три месяца после того, как был назначен на этот пост президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

Он был назначен на должность 10 июля 2019 года.

Что стало причиной отставки не сообщается.

Украинские СМИ обратили внимание, что 27 сентября также подал в отставку представитель президентской команды Александр Данилюк, который заявил, что не хочет участвовать в «подковерных играх».