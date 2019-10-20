Лавров рассказал, за что ему было стыдно
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о моментах в истории России, за которые ему было неудобно. Об этом сообщает ТАСС.
Интервью главы МИД приурочено к 75-летию МГИМО.
По словам Лаврова, у человека, обладающего такими свойствами, как порядочность и честность, есть моменты, когда ему бывает не по себе от происходящего в стране.
Лавров рассказал, что было несколько таких случаев, которые связаны с периодом распада СССР.
«Не хочу давать сейчас никому оценку, но это было связано с тем, как целый ряд известных людей повел себя в той ситуации», — сказал Лавров.
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