Лавров рассказал, за что ему было стыдно

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о моментах в истории России, за которые ему было неудобно. Об этом сообщает ТАСС.

Интервью главы МИД приурочено к 75-летию МГИМО.

По словам Лаврова, у человека, обладающего такими свойствами, как порядочность и честность, есть моменты, когда ему бывает не по себе от происходящего в стране.

Лавров рассказал, что было несколько таких случаев, которые связаны с периодом распада СССР.

«Не хочу давать сейчас никому оценку, но это было связано с тем, как целый ряд известных людей повел себя в той ситуации», — сказал Лавров.

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