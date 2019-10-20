Князь Георгий Романов приехал в Крым

Великий князь Георгий Михайлович Романов прибыл в Крым, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич.

Уточняется, что князь посетил литургию в Крестовоздвиженской дворцовой церкви в Ливадии, построенной при Александре ll.

Визит направлен на поддержку воссоединения Крыма с Россией и призван напомнить мировому сообществу об исторической принадлежности полуострова России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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