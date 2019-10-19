Двойника Зеленского нашли в Москве
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В Москве нашли мужчину, который имеет внешнее сходство с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Двойника украинского лидера обнаружили в столичном метро.
Отмечается, что человек, похожий на Зеленского оказался уроженцем Узбекистана.
Как сообщается, мужчину зовут Умид. Он работает в Москве автомаляром.
По его признанию, близкие зовут его Димой.
Как стало известно, в Москву двойник Зеленского приехал с женой и детьми.