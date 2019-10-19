Двойника Зеленского нашли в Москве

В Москве нашли мужчину, который имеет внешнее сходство с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Двойника украинского лидера обнаружили в столичном метро.

Отмечается, что человек, похожий на Зеленского оказался уроженцем Узбекистана.

Как сообщается, мужчину зовут Умид. Он работает в Москве автомаляром.

По его признанию, близкие зовут его Димой.

Как стало известно, в Москву двойник Зеленского приехал с женой и детьми.