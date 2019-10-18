Захарова ответила на жалобы посла на украинцев в Гонконге

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова дала советы китайскому послу в России Чжан Ханьхуэю, который заявил о приезжающих украинцах в Гонконг. Об этом она написала в Facebook.

До этого посол посетовал, что на протестах в Гонконге были замечены «украинские элементы». Он добавил, что украинцы приезжают в Гонконг, чтобы делиться своим опытом с демонстрантами.

По ее словам, посол посмеялся над тем, что демонстранты в Гонконге хотят «жить как на Украине». Она отметила, что Ханьхуэю стало бы еще смешнее, если бы он постоянно читал украинские СМИ.

«Украинские СМИ... на полном серьезе обсуждают перспективу «жить как в Сингапуре», — заключила Захарова.

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