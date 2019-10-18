СМИ показали письмо главы офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»
В Сети опубликовали письмо, которое написал глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан о «формуле Штайнмайера». Текст показало украинское СМИ «Новое время».
Уточняется, что письмо было написано представителю Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леониду Кучме.
В нем речь идет о том, что украинская сторона согласна рассмотреть «формулу Штайнмайера».
Кроме того, в документе говорится, что стороны обязуются подготовить правовые рамки относительно «особого статуса Донбасса», включая формулу Штайнмайера. Оно датировано 16 июля 2019 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Донбасс заявил о подмене понятий Киевом в минских соглашениях
— Мир до Нового года: Парубий раскрыл план Запада по Донбассу
— Песков назвал идею о роспуске ДНР и ЛНР неожиданной для «нормандского формата»