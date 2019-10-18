СМИ показали письмо главы офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»

В Сети опубликовали письмо, которое написал глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан о «формуле Штайнмайера». Текст показало украинское СМИ «Новое время».

Уточняется, что письмо было написано представителю Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леониду Кучме.

В нем речь идет о том, что украинская сторона согласна рассмотреть «формулу Штайнмайера».

Кроме того, в документе говорится, что стороны обязуются подготовить правовые рамки относительно «особого статуса Донбасса», включая формулу Штайнмайера. Оно датировано 16 июля 2019 года.

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