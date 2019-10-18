Украинского прокурора обвинили в причастности к скандалу вокруг Трампа

Украинский прокурор Константин Кулик составил англоязычное досье на сына бывшего вице-президента США — Хантера Байдена и стал виновником начала расследования об импичменте американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает «The New York Times».

Как отмечает издание, именно это досье стало началом «политической огненной борьбы», которая привела к расследованию против Трампа.

Сам Кулик был трижды обвинен в коррупции и в возбуждении уголовных дел по политическим мотивам против своих оппонентов, но остается главой департамента украинской Генеральной прокуратуры при новом президенте Владимире Зеленском, пишет газета.

NYT считает, что постоянное присутствие Кулика во властных залах говорит о смешении политики и уголовной юстиции на Украине, когда расследование используются как оружие в политике или в бизнесе. Распространение его досье в Вашингтоне показывает, как эти тактики вливаются в американскую политику.