Экс-депутат Рады напала и поцарапала украинского журналиста

Украинский журналист Дмитрий Кучер рассказал, как бывший депутат Рады Татьяна Черновол напала на него, забрала технику и поцарапала. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского Национального союза журналистов.

Работник СМИ пояснил, что инцидент произошел во время суда над бывшим депутатом Верховный Рады Сергеем Пашинским.

По словам Кучнера, он выполнял свои профессиональные обязанности и снимал, как экс-спикер Рады Андрей Парубий обнимался с Пашинским. В какой-то момент Черновол выхватила у него телефон. Тогда журналист стал его отбирать обратно и женщина поцарапала его.

После этого Кучер позвонил в полицию и написал заявление о «препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста».

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