Россию могут пригласить на саммит G7

И.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни прокомментировал возможное участие России в саммите G7. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что на дипломатической встрече также будут участвовать представители стран, которые напрямую не состоят в G7.

Представитель Белого дома отметил, что приглашение российской стороне может быть выслано.

Однако Малвейни добавил, что вопрос о становлении G7 саммитом «Большой восьмерки» «не обсуждается».

«Это не может произойти в одночасье», — сказал он.

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