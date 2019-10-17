Эксперт: доклад Рогова ошибочно судит всю страну по столице

Директор Центра политического анализа Павел Данилин прокомментировал отдельные тезисы готовящегося проектом «Либеральная миссия-экспертиза» Кириллом о региональных выборах и московских беспорядках. Выход доклада на днях анонсировал политолог Кирилл Рогов.

«Надо сказать, что Рогов судит по столице обо всей стране. То есть экстраполирует данные по Москве на всю Россию, что совершенно не соответствует реальности. Делать выводы о провинции, об остальных регионах, где были выборы, на основании того, что происходило в Москве, совершенно неправильно. Это первое. Второе – это чрезмерное подчеркивание критического отношения к власти в столице, [которое] тоже не имеет под собой никаких оснований. На улицы выходило максимум 25-30 тыс. человек, на выборах же кандидаты, поддержанные «Единой Россией», прямо относящиеся к «Единой России», получили большинство мест, а лояльные мэрии кандидаты заняли четыре пятых состава Мосгордумы. Поэтому говорить о критическом отношении к власти было бы совершенно неправильно, даже в столице. Рогов выдает желаемое за действительное. В Москве действительно была серьезная информационная компания оппозиции, вызвавшая максимальный медийный и общественный резонанс. <…> Но надо понимать, что никаких «кругов» по стране не разошлось от этого упавшего в воду мячика», — отметил Данилин.

«Москва, как наиболее обеспеченный и зажиточный регион, является естественным образом сосредоточением оппозиционной тусовки плюс местом притяжения маргиналов, которые готовы выходить за копейки на любые мероприятия. Поэтому это абсолютно нормально, что люди, которые придерживаются либеральной идеи, люди, которые просто за любой кипиш, кроме голодовки, люди, которым власть действительно не нравится, объединились все вместе и вышли на эти мероприятия. И тем самым создали видимость серьезного недовольства. Однако же это, опять же повторюсь, на самом деле ничего общего с ростом оппозиционности не имеет. Не только по стране, но и в Москве тоже», — заметил эксперт.

«В целом же по стране результат «Единой России», даже сравнимо с прошлым годом, когда была кампания по пенсионной реформе и когда собственно четыре региона губернаторских были проиграны, это был естественный эффект разочарования людей после объявления о пенсионной реформе. Сейчас все лучше, чем в прошлом году: у «Единой России» более 60% мандатов в Заксобраниях разных регионов. Плюс к ней после выборов присоединялись самовыдвиженцы. И в результате получается около 70% «Единая Россия» получила», — резюмировал Данилин.