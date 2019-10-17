Глава Европарламента призвал страны ЕС принять меры в отношении Турции

Глава Европарламента Давид Сассоли прокомментировал инициированную Турцией военную операцию в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что Евросоюз должен принять политические и дипломатические меры по отношению к турецкой стороне для того, чтобы остановить военные действия на территории Сирии.

Сассоли также назвал турецкую военную операцию «активной войной».

«Мы хотим, чтобы ЕС принял политические и дипломатические шаги для этого», — заявил глава ЕП.

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