Глава Европарламента призвал страны ЕС принять меры в отношении Турции
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Глава Европарламента Давид Сассоли прокомментировал инициированную Турцией военную операцию в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
Он заявил, что Евросоюз должен принять политические и дипломатические меры по отношению к турецкой стороне для того, чтобы остановить военные действия на территории Сирии.
Сассоли также назвал турецкую военную операцию «активной войной».
«Мы хотим, чтобы ЕС принял политические и дипломатические шаги для этого», — заявил глава ЕП.
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