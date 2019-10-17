Эрдоган обвинил главу МИД Германии в непрофессионализме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил главу МИД ФРГ Хайко Мааса в непрофессионализме после того, как тот высказался об ограничении экспорта вооружений Анкаре из-за военной операции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Bild.
Как отмечается, турецкий лидер назвал немецкого дипломата дилетантом.
«Если бы ты что-то понимал в политике, ты бы так не говорил», — сказал Эрдоган.
Глава турецкой республики также раскритиковал план Берлина по оружейному экспорту.
«И тут приезжает немецкий министр иностранных дел — человек, у которого нет чувства меры — и говорит: мы не будем продавать Турции оружие. Это предел», — заявил Эрдоган.
По словам турецкого лидера, от данного плана проиграет не Турция, а Маас и Германия.
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