Эрдоган обвинил главу МИД Германии в непрофессионализме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил главу МИД ФРГ Хайко Мааса в непрофессионализме после того, как тот высказался об ограничении экспорта вооружений Анкаре из-за военной операции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Bild.

Как отмечается, турецкий лидер назвал немецкого дипломата дилетантом.

«Если бы ты что-то понимал в политике, ты бы так не говорил», — сказал Эрдоган.

Глава турецкой республики также раскритиковал план Берлина по оружейному экспорту.

«И тут приезжает немецкий министр иностранных дел — человек, у которого нет чувства меры — и говорит: мы не будем продавать Турции оружие. Это предел», — заявил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, от данного плана проиграет не Турция, а Маас и Германия.

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