Зеленский потратил 19 млн рублей на поездку в США

Расходы на рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в США составили около 7,3 млн гривен (19 млн рублей), сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на Государственное управление делами.

Зеленский находился в США с 23 по 26 сентября. Кроме президента и его супруги в состав делегации входили 22 человека. Больше всего средств было потрачено на авиаперевозку, которая обошлась в 3,9 млн. гривен (10 млн рублей). Проживание в пятизвездочном отеле «Park Hyatt» стоило украинскому бюджету более 1,5 млн гривен (3,9 млн рублей), а на командировочные расходы делегации составили почти 2 млн гривен (5,2 млн рублей).

В ходе визита в США Владимир Зеленский выступил на Генеральной ассамблее ООН, провел первую встречу с президентом США Дональдом Трампом и 10 двусторонних встреч с представителями европейских государств и генеральными секретарями ООН и НАТО. Кроме этого президент Украины пообщался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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