Глава минэнерго США сделал признание о Трампе

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Глава американского минэнергетики Рик Перри признался, что говорил по поручению президента страны Дональда Трампа с его личным адвокатом Руди Джулиани о коррупционной ситуации на Украине. Об этом он сказал Wall Street Journal.

Министр отметил, что он разыскивал Джулиани и они смогли поговорить про ситуацию на Украине. Также Перри обсуждал с адвокатом Трампа в мае организацию встречи с новым украинским президентом Владимиром Зеленским.

Однако Перри подчеркнул, что ничего не слышал от Джулиани о расследовании против кандидата в президента США 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера.

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