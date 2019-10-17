Кадыров счел сообщения о зачистке его окружения 1000% ложью

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложью все публикации в СМИ, в которых говорилось о «зачистке» высокопоставленных людей из его окружения. Об этом сообщает «Интерфакс».

До этого СМИ сообщали, что уже несколько месяцев в республике проходит «зачистка» окружения Кадырова, которая проявила нелояльность. Кроме того, утверждалось, что многих чиновников из окружения лидера сажают в секретные тюрьмы.

Кадыров развеял эти мифы, сказав, что это 1000% ложь.

«Эти выдумки зашкаливают», — добавил Кадыров.

По его словам, это специально созданная информационная кампания, направленная на разрушение имиджа Чечни и его руководства.

Он возмутился тем, что эти данные стали появляться в СМИ, как только он «захворал» и взял официальный больничный.

«Как нагло и бессовестно заполнили страницы и сети дезой [дезинформацией]», — заключил Кадыров.

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