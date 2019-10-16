В Кремле назвали тему встречи Путина и Эрдогана
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят сирийское урегулирование в Сочи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Будут (обсуждаться вопросы сирийского урегулирования)», — сказал Песков.
Переговоры пройдут 22 октября.
Накануне Путин пригласил главу Турции посетить Россию в ближайшее время.
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