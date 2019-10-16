В Кремле назвали тему встречи Путина и Эрдогана

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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пресс-конференции по... Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пресс-конференции по...
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пресс-конференции по...
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят сирийское урегулирование в Сочи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Будут (обсуждаться вопросы сирийского урегулирования)», — сказал Песков.

Переговоры пройдут 22 октября.

Накануне Путин пригласил главу Турции посетить Россию в ближайшее время.

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