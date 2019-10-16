Джулиани получил касающиеся Байдена документы от адвокатов Фирташа

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани получил документы относительно экс-вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена и бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера от адвокатов украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает Time со ссылкой на источник.

По словам источника, юристы украинского предпринимателя подготовили соответствующие документы для предотвращения экстрадиции бизнесменов из Австрии в США.

Издание сообщает, что ранее украинский бизнесмен нанял двух адвокатов, которые до этого работали с Джулиани. Предполагается, что это были Виктория Тонсинг и Джозефе Дидженове.

Они якобы собирали информацию о политических оппонентах Трампа по указанию Джулиани.

По словам источника, в документах говорится о предложении заместителя Мюллера снять с Фирташа обвинения в обмен на способные повредить Трампу показания, а также в них есть показания экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина относительно своего увольнения якобы из-за давления со стороны Байдена.

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