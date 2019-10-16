Замгенсека ООН признал нарушением невыдачу виз российским дипломатам
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Замгенсека ООН встал на сторону России в споре с США о невыдаче виз российским дипломатам, передает ТАСС.
Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.
Он добавил, что в ООН признали, что США нарушили свои визовые обязательства.
Кузьмин добавил, что Россия считает рискованным проведение мероприятий по линии ООН в США.
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