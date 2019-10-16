Замгенсека ООН признал нарушением невыдачу виз российским дипломатам

Замгенсека ООН встал на сторону России в споре с США о невыдаче виз российским дипломатам, передает ТАСС.

Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

Он добавил, что в ООН признали, что США нарушили свои визовые обязательства.

Кузьмин добавил, что Россия считает рискованным проведение мероприятий по линии ООН в США.

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