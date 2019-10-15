Киев назвал условие для выполнения Минских соглашений

Пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев готов выполнять политическую часть Минских соглашений, однако лишь после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом она написала на своей странице в фейсбукеhttps://www.facebook.com/darka.olifer.

В качестве необходимых условий для этого она также обозначила полное прекращение огня, возможность мониторинга ОБСЕ на всей территории Украины, вывод вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения.

Отмечается, что украинская территория требует обеспечить работу Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на неподконтрольных территориях Донбасса.

По словам Олифер, для выполнения Минских соглашений Киев также должен получить полный контроль над российско-украинской границей.