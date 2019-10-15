В Госдуме назвали предательством инцидент с задержанием россиянки в Минске

Инцидент с задержанием в Минске россиянки Анны Богачевой, входящей в санкционный список США, демонстрирует предательство со стороны Белоруссии, заявил член комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, непонятно, почему Белоруссия «ведет себя таким образом».

«Печально то, (...) что это предательство», — сказал депутат.

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