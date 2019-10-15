СМИ: США намерены лишить Россию Северного морского пути

http://www.pecat.co.rs/2019/10/arktik-i-nova-severna-doktrina-sad/

CША хотят лишить Россию права на Северный морской путь. Об этом пишут в сербском издании «Печат».

Как известно, Соединенные Штаты уже приняли новую «Северную доктрину».

По данным издания, в мае 2019 года на встречах с представителями стран, которые граничат с Арктикой, американская сторона дала понять Канаде, что ей нужно забыть о собственном «праве на северо-западный арктический коридор».

Кроме того, США потребовали от Китая закрыть станции в Исландии и Норвегии и перестать вкладывать в инфраструктуру российского Северного морского пути.

Сообщается, что Вашингтон занимает позицию, согласно которой данный путь должен быть общим, а не только российским.

В издании также отмечают, что США считают Северный морской путь средством давления на Россию в связи с тем, что он является для нее международным логистическим коридором и внутренней транспортной артерией.