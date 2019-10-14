В Чечне назвали фейком сообщения о «зачистке» окружения Кадырова

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Джамбулат Умаров назвал фейком сообщения СМИ о задержаниях представителей властных структур республики, передает «URA.RU».

«Никакие фейки «Новой газеты» мы комментировать не намерены, про них никто даже не слышал у нас», — заявил Умаров.

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов отказался от комментариев по этой теме.

Ранее «Новая газета» сообщила, что в Чечне якобы задерживают высокопоставленных чиновников, приближенных к Рамзану Кадырову.