В Москве открылась третья встреча молодых дипломатов России, Индии и Китая

Замглавы МИД России Игорь Моргулов открыл в Москве третью встречу молодых дипломатов России, Индии и Китая, организованную в рамках российского председательства в объединении РИК.

«Вы – те, кому уже в недалеком будущем предстоит «встать у руля» дипломатии своих стран, взять на себя ответственность за обеспечение национальных интересов и, – без преувеличения, учитывая влияние наших трех государств на мировую политику, экономику и финансы, – за судьбы мира в целом. В связи с этим особенно ценно то, что у вас с ранних этапов профессионального становления формируется понимание важности стратегического партнерства России, Индии и Китая в региональных и глобальных делах», — заявил Моргулов.

Встреча проходит 14-16 октября. В рамках нее организованы несколько дискуссионных площадок и «круглый стол» с участием опытных дипломатов (в том числе послов) и представителей научных центров. В повестке обсуждений — проблемы регионов Тихого и Индийского океанов, а также место и роль молодых дипломатов в этом контексте.

«Для нас очень важно развивать профессиональные молодежные контакты между российскими, индийскими и китайскими дипломатами, продолжать инициативы, о которых говорят наши лидеры. Формат РИК - очередное подтверждение востребованности контактов между молодыми дипломатами, полезных, в том числе, и для «сверки часов» перед предстоящим в ноябре очередным Глобальным форумом молодых дипломатов, который также организует СМД при поддержке Россотрудничества», — сказал председатель Совета молодых дипломатов Константин Колпаков.