Елизавета II подтвердила дату Brexit

Королева Великобритании Елизавета II заявила, что правительство страны осуществит выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) 31 октября, а также выберет новую схему партнерства с ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам монарха, в основе нового соглашения будут принципы свободной торговли и взаимовыгодного сотрудничества.

«Мои министры введут новые режимы (регулирования) для рыболовецкой отрасли, сельского хозяйства и торговли, используя все возможности, открывающиеся для нас после выхода из ЕС», — сказала Елизавета II.

Также королева заявила, что британское правительство будет поддерживать развитие отраслей науки, участвовать в освоении космоса, а также поддерживать боеспособность армии страны.

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