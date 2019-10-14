Лавров рассказал о своем случайном поступлении в МГИМО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в молодости случайно поступил в МГИМО, планировал учиться в Московский инженерно-физический институт (МИФИ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы российского МИД, подать документы в МГИМО его уговорила мама. Экзамены в университетах проводились в разное время, — 1 августа и 1 июля.

В конечном итоге Лаврову удалось поступить в МГИМО лишь потому, что там экзаменационные работы проводились раньше.

Дипломат также признался, что решил «не искушать судьбу, и провел июль не в подготовке к экзаменам, а в строительстве котлована под Останкинский телецентр».

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