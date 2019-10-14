Зеленский посоветовал украинцам не поддаваться провокациям «недругов»

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом соблюдать правила общественного порядка во время праздничных ко Дню защитника Украины, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения». Об этом он написал в своем фейсбуке.

Украинский лидер подчеркнул, что «недруги» хотят увидеть «распри, ссоры и хаос» во внутриполитической жизни Украины, а также отметил их страх перед «единством и сплоченностью» украинцев.

«Давайте в этот день не делать своими же руками подарков для наших недругов», — сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что понимает опасения ветеранов и добровольцев вокруг ситуации с разведением сил в Донбассе, а также пообещал не допустить, чтобы «память о погибших боевых побратимах и сестрах была предана».

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