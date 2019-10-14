СМИ узнали о визите премьера Украины на концерт с участием неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил мероприятие, на котором выступала ультраправая рок-группа «Сокира Перуна». Об этом сообщает «Страна.ua».

По некоторым данным, к организации мероприятия причастен обвиняемый в убийстве украинского журналиста и писателя Олеся Бузины Андрей Медведько.

Уточняется, что полиция Украины в 2018 году завела уголовное дело из-за использования на концертах «Сокиры Перуна» нацистских символов, также цитирования итальянского диктатора Бенито Муссолини. Экс-ударник рок-группы Дмитрий Волков был осужден за погром синагоги.

В Сети было опубликовано фото, где Гончарук стоит на сцене во время мероприятия.