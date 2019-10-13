Трюдо пришел в бронижелете на выступление перед сторонниками

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо надел бронежилет на выступление в ходе предвыборной кампании в Миссиссоге, сообщает телеканал CBC.

Трюдо сопровождали сотрудники службы безопасности с тяжелыми рюкзаками.

Супруга премьер-министра Софи Грегуар Трюдо, которая, как ожидалось, должна была объявлять открывать выступление мужа перед 2000 сторонников, не появилась на сцене.

Трюдо произнес речь без происшествий и пожал руку многочисленным сторонникам, стоявшим на сцене и в толпе, покидая зал.

Либеральная партия Канады, лидером которой является Трюдо, от комментариев отказалась.