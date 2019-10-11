Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии

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Бюст Альфреда Нобеля во время церемонии вручения Нобелевской премии, Стокгольм 10 декабря 2018 года Бюст Альфреда Нобеля во время церемонии вручения Нобелевской премии, Стокгольм 10 декабря 2018 года
Бюст Альфреда Нобеля во время церемонии вручения Нобелевской премии, Стокгольм 10 декабря 2018 года
TT News Agency/Reuters

Нобелевскую премию мира в 2019 году получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Об этом сообщил Норвежский нобелевский комитет в Осло.

Эфиопский премьер награжден «за усилия по достижению мира и международного сотрудничества и, в частности, за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей».

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