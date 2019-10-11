Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии

Нобелевскую премию мира в 2019 году получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Об этом сообщил Норвежский нобелевский комитет в Осло.

Эфиопский премьер награжден «за усилия по достижению мира и международного сотрудничества и, в частности, за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей».

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