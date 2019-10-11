Зеленский назвал виновных в оттоке граждан Украины в Россию на заработки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть Украины сама виновата в том, что ее граждане вынуждены ездить на заработки в Россию. Об этом он сказал во время пресс-марафона, трансляцию вели украинские телеканалы.

«Я думаю, что, если они едут в Россию работать, первое - виноваты мы», — произнес он.

По его словам, это происходит из-за того, что Украина не предоставляет альтернативных вариантов.

Еще одной возможной причиной Зеленский назвал возможное наличие родственников в России у украинцев.

Он также отметил, что запрещать украинцам ездить в Россию нельзя, поскольку одной из целей нынешнего режима является создание демократического государства.