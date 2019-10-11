Старший советник госсекретаря США покидает пост из-за дела по Украине

Старший советник госсекретаря США Майка Помпео — Майкл Маккинли покинул свой пост из-за того, что шеф не поддержал публично дипломатов, втянутых в скандал вокруг Украины. Об этом сообщает газета Washington Post.

Как отмечается, причиной ухода Макиинли послужило также то, что дипломатический персонал был вызван в конгресс из-за украинского дела.

Известно, что в ближайшее время показания в конгрессе должны дать экс-посол США в Киеве Мари Йованович, бывший главный специалист Белого дома по России Фиона Хилл, первый зам помощника госсекретаря Джордж Кент, а также юрисконсульт госдепа Ульрих Брехбул.

Помпео заявит об уходе Маккинли в пятницу, 11 октября.

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