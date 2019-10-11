МИД Украины заявил о скором возвращение задержанных в Керченском проливе кораблей

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия в ближайшее время вернет задержанные корабли у Керченского залива в ноябре 2018 года. Об этом он сказал в интервью «Радио свобода».

По словам министра, в настоящее время Москва и Киев находятся на финальном этапе передачи кораблей.

«Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием», — сказал Пристайко.

Он отметил, что Украина уже заявила российской стороне, что готова забрать судна после сообщения им времени и точки координат, где корабли будут стоять.

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