Надувной «Малыш Трамп» появился рядом с митингом президента США

На крыше одного из известных ночных клубов Миннеаполиса установили гигантский надувной шар с изображением оранжевого ребенка, который похож на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что шар разметили напротив места проведения запланированного митинга Трампа.

По словам генерального директора клуба Дайны Франк, их заведение не принимает спорную риторику нынешнего американского лидера.

Она добавила, что до этого к ним обратились с просьбой разместить такой шар.