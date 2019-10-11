Зеленский признался в любви к Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский во время 14-часового пресс-марафона признался в том, что он и его семья любят Крым, и рассказал о своей квартире на полуострове, приобретенной еще в 2013 году. Об этом сообщают украинские телеканалы.

Зеленский сообщил, что в новой квартире он «не успел ничего сделать».

«Любили и любим Крым, я купил там квартиру, так моя жена сказала…, и завез туда кафель…, и я не успел ничего сделать», — сказал Зеленский.

Как стало известно, квартира украинского лидера находится в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма.

Отмечается, что семья Зеленских планирует пользоваться этой недвижимостью «только после обязательного возвращения Крыма в Украину».