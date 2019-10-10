Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны

Парламент Румынии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьер-министра Виорики Данчилэ. Об этом сообщает РИА «Новости».

В заседании приняли участие 298 депутатов из 465. «За» проголосовали 238 депутатов.

С инициативой о выдвижении вотума недоверия выступили оппозиционные партии. Данчилэ упрекали за отсутствие проектов в области инфраструктуры, проблемы дорог, многочисленные изменения в налоговом кодексе, которые негативно сказываются на иностранных инвестициях.